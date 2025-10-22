Madeira conquista mais dois prémios nos World Travel Awards

O Destino Madeira foi duplamente premiado na Gala Europeia dos World Travel Awards, realizada, esta noite, na Sardenha, em Itália.

Na 32.ª edição destes prémios, muitas vezes apelidados como os "Óscares do Turismo", a Madeira recebeu, pela 11.ª desde 2013, o galardão de ‘Melhor Destino Insular da Europa’.

Entre os concorrentes estavam os Açores, as Canárias, Ibiza e Maiorca (Espanha), Creta e as Cíclades (Grécia), Sardenha e Sicília (Itália), além de Malta, Chipre, Guernsey e Jersey (Reino Unido).

Por sua vez, a Associação de Promoção da Madeira recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prémio de ‘Melhor Entidade Europeia de Turismo’.

Para esta categoria também estavam nomeados o Turismo de Portugal, Atout (França), Turismo da Áustria, Turismo da Croácia, Fáilte (Irlanda), Turismo da Alemanha, Organização Nacional de Turismo da Grécia (GNTO), Instituto de Turismo de Espanha (TURESPAÑA), Turismo de Itália, Ministério da Cultura e Turismo da República da Turquia, Turismo da Eslovénia e o VisitEngland.

Estes prémios são o resultado do trabalho contínuo e articulado que tem sido desenvolvido pela Região e por todos aqueles que diariamente contribuem para afirmar a Madeira como um destino turístico ímpar e qualificado Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Cultura e Ambiente

De salientar que a gala mundial de 2025 dos WTA, realiza-se a 6 de Dezembro, no Bahrein, com o Destino Madeira a estar nomeado em seis categorias distintas, naquele que é o número mais elevado de sempre de nomeações.

As categoria onde a Região pode voltar a ser distinguida são o ‘Melhor Destino de Festivais e Eventos’, o ‘Melhor Destino de Praia’ (Porto Santo), o ‘Melhor Destino Insular’, o ‘Melhor Entidade de Turismo’ (Associação de Promoção da Madeira) e, pela primeira vez, a ‘Melhor Praia Regional’ (Prainha, Caniçal) e o ‘Melhor Destino Regional de Aventura’.

Os ‘World Travel Awards’ foram criados em 1993 e são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os sectores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade.