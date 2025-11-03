“Cai sobre nós o peso da responsabilidade”

Ao tomar posse como presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão sublinhou o peso da responsabilidade que agora recai sobre si e sobre a sua equipa. “Hoje é um dia importante e feliz, mas também é um dia em que, formalizada a nossa tomada de posse, cai sobre nós o peso real de uma responsabilidade”, afirmou.

A presidente recordou os 12 anos de trabalho do executivo anterior, reconhecendo conquistas e dificuldades que moldaram o concelho e reforçaram a confiança da população no projecto do JPP. Destacou iniciativas como a requalificação do espaço público, a modernização das redes de água e saneamento, o apoio aos bombeiros sapadores, a protecção civil e o Centro de Recolha Oficial de Animais Errantes (CROA), que se tornou referência regional e nacional.

Élia Ascensão comprometeu-se a honrar a herança recebida, mantendo a proximidade com os cidadãos e a dedicação ao interesse público. “Sou herdeira destes últimos 12 anos e do trabalho feito… Saberei honrar a herança que recebi, mas tenho um estilo próprio e a inovação necessária para responder às dinâmicas do concelho”, disse.

A nova presidente apelou à cooperação institucional, incluindo o Governo Regional, e ao fim da política de ataques pessoais, privilegiando o trabalho em prol da população. Sublinhou ainda que a política deve ser dignificada e centrada no serviço público, evitando extremismos e ambições pessoais.