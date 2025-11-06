Regulador vai reduzir tráfego aéreo em 10% devido à paralisação governamental nos EUA

A Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou hoje que vai reduzir o tráfego aéreo em 10% em 40 mercados de "alto volume", a partir da manhã de sexta-feira, para manter a segurança durante a paralisação do governo.

A redução afetará milhares de voos em todo o país, noticiou a agência Associated Press (AP).

A agência enfrenta escassez de pessoal causada pelos controladores de tráfego aéreo, que estão a trabalhar sem receber, e alguns faltaram ao trabalho durante a paralisação, resultando em atrasos em voos de todo o país.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, destacou que a agência não vai esperar que o problema surja para agir, afirmando que a paralisação está a causar pressão sobre o pessoal, algo que "não pode ser ignorado".

Bedford e o secretário dos Transportes, Sean Duffy, disseram que se vão reunir ainda hoje com os líderes das companhias aéreas para definir como implementar a redução em segurança.

Bedford garantiu que será divulgada uma lista na quinta-feira.

"Se a pressão continuar a aumentar mesmo depois de tomarmos estas medidas (...) voltaremos atrás e tomaremos medidas adicionais", salientou.

Já houve inúmeros atrasos em aeroportos por todo o país --- por vezes de horas --- porque a FAA reduz ou interrompe o tráfego temporariamente sempre que há falta de controladores.

O último fim de semana registou algumas das piores faltas de pessoal e, no domingo, os voos no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jérsia, sofreram atrasos de várias horas.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, já alertou para um possível caos aéreo na próxima semana, caso os controladores de tráfego aéreo falhem outro pagamento, e os sindicatos têm pressionado o Congresso para reabrir o Governo.

A maioria dos controladores continuou a trabalhar horas extraordinárias obrigatórias seis dias por semana durante a paralisação, segundo a Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo.

Esta situação deixa pouco tempo para um trabalho extra para ajudar a pagar as contas, as prestações da hipoteca e outras despesas, a menos que os controladores faltem ao trabalho.

A questão dos subsídios para a saúde está no centro do impasse no Congresso entre republicanos e democratas, que não conseguiram chegar a acordo sobre a aprovação de um novo orçamento.

Embora os republicanos detenham a maioria de 53-47 no Senado (câmara alta do Congresso), são necessários votos de democratas para chegar aos 60 necessários para aprovar o orçamento.

Um projeto de lei da Câmara dos Representantes (câmara baixa), promovido pelos republicanos para permitir o financiamento temporário do Governo federal, tem sido sucessivamente reprovado no Senado desde o início de outubro.