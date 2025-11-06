Governo afirma que vai manter valor do IUC

O Governo rejeitou hoje qualquer subida do IUC, tanto para carros anteriores a 2007 como posteriores a esta data, esclarecendo que a mudança proposta se refere apenas ao momento do pagamento do imposto e à possibilidade de prestações.

"Perante a circulação de informações falsas, designadamente nas redes sociais, importa esclarecer que o Governo não vai proceder a qualquer aumento do IUC [Imposto Único de Circulação] para veículos anteriores ou posteriores a 2007", salienta um esclarecimento divulgado pelo Ministério das Finanças.

As alterações em preparação, incluídas na Agenda para a Simplificação Fiscal apresentada em 16 de janeiro deste ano e que serão apresentadas e discutidas na Assembleia da República, "dizem apenas respeito ao momento do pagamento do imposto e à introdução da possibilidade de pagamento em prestações, no caso de valores acima de 100 euros", explica.

Para o ministério das Finanças, com esta mudança "facilita-se o cumprimento voluntário, reduz-se o risco de esquecimentos e evita-se a aplicação de coimas".

Assim, insiste, "não só não haverá qualquer aumento do IUC como esta medida vai aliviar o esforço financeiro, especialmente para famílias com mais do que um veículo".

Na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) entregue pelo Governo na Assembleia da República, o Governo propõe manter o adicional que já se encontra em vigor para o IUC.