TAP parcialmente privatizada vai manter marca e empregos no país

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, assegurou hoje, no parlamento, que a TAP vai manter a marca e os empregos em Portugal, depois da privatização parcial de até 49,9% do capital.

"Fica a garantia: a TAP parcialmente privatizada irá manter a marca e os empregos em Portugal, continuará como plataforma central de distribuição dos voos", garantiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, que está a ser ouvido no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

O governante realçou que a privatização da companhia aérea é um processo que o Governo quer "totalmente transparente e à prova de bala" e, por isso, cada etapa será seguida e apreciada por uma Comissão Especial de Acompanhamento, "formada por personalidades de reputação inatacável".