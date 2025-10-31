Ventura sugere que primeiro-ministro quer manter a ministra da Saúde "para ter um para-raios"

O líder do Chega sugeriu hoje que o primeiro-ministro quer manter a ministra da Saúde "para ter um para-raios para se proteger a ser próprio" e acusou-o de fugir às suas responsabilidades de governante.

"O Governo quando atira com a barriga para a frente levanta a ideia de duas coisas, que o primeiro-ministro quer manter esta ministra da Saúde por uma questão de para-raios, ou seja, ter ali alguém que é sempre o alvo de todos os problemas para se proteger a si próprio. Ponto dois, de querer fugir às responsabilidades de governante e um Governo não deve fugir às suas responsabilidades, deve assumir essas responsabilidades e garantir que vai fazer melhor", sustentou.

André Ventura reagia assim ao caso da morte de uma grávida no hospital Amadora-Sintra, referindo que este é mais um caso "que mostra bem a desorientação" na saúde.

"A senhora ministra parece que morra quem morrer, fique sem atendimento quem ficar, fique sem meios quem ficar, que o Governo nunca assume responsabilidades e que a senhora ministra acha que pode continuar o seu trabalho sem nunca assumir essa responsabilidade", disse o líder do Chega à margem de uma visita a uma empresa no Montijo.