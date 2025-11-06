50 participantes nos workshops sobre Literacia Mediática e Ferramentas Digitais no Funchal

Cerca de 50 adultos e seniores da Região iniciaram uma formação em literacia mediática, pensamento crítico e uso responsável das ferramentas digitais.

Ao longo de quatro workshops, os participantes vão aprender a identificar notícias falsas, proteger-se de ameaças digitais e comunicar online de forma segura e consciente, com as sessões a terem lugar no Centro Comunitário do Galeão, no Espaço Sénior das Cruzes, no Centro Comunitário da Quinta Josefina e no Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão, geridos pela SocioHabitaFunchal.

O curso integra o projeco internacional BonJour!, dedicado à literacia mediática e ao pensamento crítico para pessoas idosas, co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia. Em Portugal, o projecto é coordenado pela Associação My Madeira Island, em parceria com a SocioHabitaFunchal, E.M.

Numa fase anterior do projecto, foi formado na Madeira um grupo de educadores em literacia mediática. Duas das suas integrantes — Sofia Pinto e Ana Alves, da SocioHabitaFunchal — receberam formação complementar na Polónia e encontram-se agora a partilhar esses conhecimentos com o restante grupo.

"Estes workshops são uma oportunidade única para explorar o mundo dos media, aprender a distinguir informação credível e participar de forma activa na sociedade digital", destacou Anastasia Mazur, presidente da Associação My Madeira Island. "É importante para a democracia e para uma vida mais plena".

"A parceria da SocioHabitaFunchal com a Associação My Madeira Island, nomeadamente, com os projectos internacionais, tem sido uma mais valia na formação e actualização de conhecimentos dos nossos técnicos, assim como na aquisição de novas estratégias de intervenção social", afirma a administradora da SocioHabitaFunchal, Graça Correia.

Os participantes serão ainda convidados a participar na Conferência de Jornalismo da Madeira, que terá lugar a 18 de Novembro, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas). O evento é gratuito e aberto ao público, contando com painéis de debate e workshops dinamizados por especialistas em media e tecnologias digitais da Madeira e do estrangeiro.

O projeto BonJour! promove a inclusão digital, o pensamento crítico e o uso ético dos media, ajudando os seniores a navegar com confiança no espaço digital e a reconhecer informação fiável num mundo cada vez mais mediático.