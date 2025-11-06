ARDITI realiza workshop sobre 'Automatização de Agendamentos e Marketing Digital'

O Colégio dos Jesuítas, no Funchal, acolhe, no dia 17 de Novembro, entre as 9h e as 18 horas, o workshop 'Automatização de Agendamentos e Marketing Digital'. Esta é uma iniciativa do Smart Islands Hub (SIH), em parceria com a Universidade da Madeira e a ARDITI.

Esta é uma iniciativa de carácter prático e tem como objectivo capacitar profissionais do sector wellness, incluindo cabeleireiros, centros de estética, ginásios, spas, centros de fisioterapia, aulas de ioga/pilates, coaching e outros estabelecimentos de serviços, a automatizar os seus processos de agendamento e a optimizar a presença digital das suas empresas.

"Durante a formação, os participantes terão oportunidade de explorar ferramentas de automação de tarefas diárias, sistemas de confirmação automática de agendamentos e soluções de inteligência artificial para a criação e optimização de websites e conteúdos em redes sociais", indica nota enviada à imprensa.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e requerem inscrição prévia. Para garantir a sua inscrição, os interessados devem ser colaboradores de uma pessoa colectiva, incluindo empresas privadas, organismos da Administração Pública, associações ou outras entidades do sector social/solidário.

Para mais informações, os interessados podem contactar a equipa do Smart Islands Hub através do endereço de e-mail: [email protected].