Ordem dos Engenheiros organizou debate sobre ‘Cibersegurança na Era-digital’

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE), através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Informática, e a GDG Madeira promoveram no passado dia 22 de Outubro, nas instalações da Sede Regional, uma mesa-redonda sobre "A Cibersegurança na Era Digital: Ameaças e Oportunidades".

O painel de oradores foi composto por Martin Freitas, Encarregado-Geral de Cibersegurança da Administração Pública Regional da Madeira, Eduardo Marques, Professor Auxiliar na Universidade da Madeira e coordenador da formação C-Academy do Centro Nacional de Cibersegurança na região, e Filipe Freitas, Diretor Comercial da MEO Madeira e docente convidado na Universidade da Madeira.

A mesa-redonda foi moderada pelo Eng. Fernando Martins, doutorando em Engenharia Informática.

Segundo a nota enviada, foram debatidos assuntos como a “importância da cibersegurança num mundo conectado”, “desafios jurídicos que as empresas e instituições enfrentam na implementação de sistemas seguros”, “a cibersegurança no meio académico: o que é feito actualmente na Universidade da Madeira”, “casos reais de ataques de cibercriminosos na Região” e, a questão “o cribercrime já é considerado a terceira maior ‘economia’ do Mundo”