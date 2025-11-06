Clonagem de animais de estimação vira tendência. Saiba do que se trata.

É uma tendência que tem vindo a ganhar cada vez mais fãs junto dos famosos, até porque o preço a pagar pela clonagem de um animal de estimação não é barato. A prática não é possível na Europa, mas no Reino Unido já teve frutos.

A ‘Gemini Genetics’ é um laboratório inglês que recolhe as amostras e as encaminha para os Estados Unidos, onde a clonagem de animais é permitida. O processo de clonagem de animais pode custar cerca de 35 mil euros no caso dos gatos e no dos cães ronda os 50 mil euros.

No fundo, estamos a falar de um processo que envolve a recolha de células do animal que se pretende clonar, sendo que este procedimento pode ser feito com o animal vivo ou então recém-falecido. Posteriormente, o ADN das células é isolado e injectado num ovo de um animal doador, que teve o seu material genético removido. O próximo passo é cultivar o embrião em laboratório e depois introduzir numa barriga de alugar.

A clonagem de animais tem vindo a levantar uma série de questões éticas, até porque a taxa de sucesso está bem longe dos 100% pelo que podemos estar a falar de provocar gravidezes não viáveis em animais, para que depois as crias lhes sejam retiradas.

Na Coreia do Sul, China, Reino Unido e EUA este processo está em plena expansão. Entre os famosos, Barbra Streisand já deu conta de que as suas duas cadelinhas foram geradas através da clonagem da sua falecida cadela Samantha. Em declarações à Vanity Fair, citadas pelo Expresso, assumiu que “elas têm personalidades diferentes. Estou à espera que envelheçam para poder ver se têm os seus olhos castanhos e a sua seriedade”.

Outro caso é o de Kelly Anderson, petfluencer e treinadora de cães no Texas, que clonou a sua gata Chai. Tom Brady também tem um clone da sua cadela Lua. Cientes de que a personalidade dos animais pode ser diferente, a verdade é que mesmo o aspecto pode sê-lo, tendo em conta as condições do útero em que é gerado.