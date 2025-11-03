Quase 1,3 milhões de animais vacinados contra a língua azul

O ministro da Agricultura e do Mar indicou hoje, no parlamento, que quase 1,3 milhões de animais foram vacinados contra a doença da língua azul até ao final de outubro.

"Em 30 de outubro de 2025, estavam vacinados 1.270.000 animais, quando em 31 de janeiro estavam vacinados 278.000", avançou José Manuel Fernandes, em resposta aos deputados das comissões parlamentares de Agricultura e do Orçamento.

O antigo eurodeputado disse ainda que foram notificados 2.647 casos de ovinos infetados até ao final de outubro, sendo que, no ano passado, tinham sido reportados cerca de 47.000, e pediu aos produtores que continuem a vacinar os seus animais.

Em maio, o Governo avançou com um apoio global de 1,9 milhões de euros para os detentores de ovinos, com quebras de rendimento inferiores a 30% devido à doença da língua azul.

A ajuda prevista neste apoio foi de 48 euros por ovino morto, registado no Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA).

No início do mesmo mês, o Governo lançou também uma ajuda de 9,9 milhões de euros para fazer face ao impacto da doença da língua azul e da tempestade Kirk.

A febre catarral ovina ou língua azul é uma doença viral, de notificação obrigatória, que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos.