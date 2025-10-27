Vendas de cimento sobem na RAM e mantêm tendência positiva

Segundo os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no 3.º trimestre de 2025, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) ascenderam às 45,1 mil toneladas, reflectindo uma subida de 5,2% face ao trimestre anterior (42,8 mil toneladas). Comparativamente ao mesmo trimestre do ano precedente (44,6 mil toneladas), observou-se igualmente um acréscimo, de +1,1%.

Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM, no trimestre em referência, ascendeu aos 6,9 milhões de euros, apresentando uma subida trimestral e homóloga de 5,6% e de 10,0%, respetivamente.

Em termos acumulados (9 primeiros meses de 2025), a quantidade comercializada de cimento decresceu 3,2% face ao mesmo período do ano anterior, enquanto o valor de cimento vendido aumentou 4,6%.