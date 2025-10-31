Palmeiras vence 4-0, vira resultado e vai à final da Libertadores pela sétima vez

O Palmeiras conseguiu recuperar da pesada derrota no jogo de ida contra a Liga de Quito e selou com 4-0 esta quinta-feira, no Allianz Parque, a classificação para a sua sétima presença na final da Copa Libertadores.

O treinador do "Verdão", Abel Ferreira, prometeu uma "noite mágica" e cumpriu. Apesar da defesa compacta dos equatorianos, o Palmeiras conseguiu encontrar espaços e marcou os quatro golos necessários para passar à próxima fase.

Assim, o Palmeiras vai em busca do seu quarto título continental, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021.

O primeiro golo da noite surgiu aos 19 minutos, por Ramón Sosa, que surpreendeu o guarda-redes Alexander Domínguez com uma cabeçada.

Aos 45+5, Fuchs concretizou com eficiência uma jogada ensaiada de bola parada e conseguiu cumprir metade da missão antes do final da primeira parte.

A equipa treinada por Tiago Nunes pouco ameaçou, apostou em defender a vitória da semana passada no estádio Rodrigo Paz Delgado, mas sem muitas armas, e acabou por perder o rumo em várias ocasiões.

Foto DR/Conmebol

Aos 67 minutos, Raphael Veiga, que acabara de entrar, recebeu um passe de Vitor Roque e empurrou a bola para o centro da baliza, desviando-a do guarda-redes equatoriano e marcando o terceiro golo, que empatou o resultado.

Foi igualmente Veiga quem, minutos depois, marcou um penálti que selou a vitória, na sequência de uma falta de Gruezo, que derrubou Allan dentro da área.

Foto DR/Conmebol

Vitor Roque estava encarregado de cobrar o penálti, mas cedeu a bola a Veiga, que chutou para o meio da baliza e abriu a "via verde" ao Palmeiras para disputar a final da Libertadores sem ter que se submeter ao desempate por marcação de grandes penalidades.

Depois de seis minutos de descontos, o árbitro soprou o apito pela última vez, dando por concluída uma partida em que Abel Ferreira comemorou com lágrimas cinco anos no comando do clube, num jogo de casa cheia.

A Libertadores será disputada entre brasileiros: o Flamengo espera pelo Palmeiras no estádio Monumental, em Lima, no dia 29 de novembro, na segunda vez que as duas equipas se enfrentam numa final da principal competição no continente.