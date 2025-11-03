Paulo Silva apela ao diálogo, compreensão e respeito no novo ciclo autárquico

O 'futuro' presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo afirmou que hoje "inicia-se um novo ciclo autárquico que deve ser pautado pelo diálogo, pela compreensão e pelo respeito entre todos os elementos". Esta manhã realizou-se a cerimónia de tomada de posse dos órgãos autárquicos do Porto Santo.

"Só com o trabalho conjunto e sentido de missão poderemos responder aos desafios e às aspirações da população porto-santense", assumiu Paulo Silva. "A Assembleia Municipal é e deve continuar a ser a casa do pluralismo e da representação democrática. Um espaço de debate construtivo, onde todas as vozes contam, e onde as decisões devem ser sempre servir ao bem comum", disse.