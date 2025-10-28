Alunos da EB1/PE/C da Ponta do Sol descobrem o ciclo da água em atelier

O edifício da Madalena do Mar da EB1/PE/C da Ponta do Sol recebeu, esta manhã, o atelier infantil 'Vamos ouvir a história: A Aventura da Gotinha de Água', dinamizado pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

A actividade contou com a participação de um grupo de crianças do Pré-Escolar (5 anos), que tiveram a oportunidade de aprender, de forma divertida e interactiva, sobre o percurso da água na Madeira e a sua importância para o ambiente.

Com a duração de 1 hora e 15 minutos, o atelier combinou a leitura de uma história com o uso de meios audiovisuais, permitindo aos mais pequenos compreenderem que a água "não cai do céu" por acaso, mas faz parte de um ciclo natural essencial à vida.

O programa incluiu uma acção de sensibilização ambiental com um jogo lúdico-pedagógico. Foi feita, pela primeira vez a apresentação de uma maqueta sobre o "ciclo da água" (que acompanhará a dinamização deste atelier por outras paragens) e terminou com um momento criativo em que os participantes puderam desenhar sobre o que aprenderam.

A direcção da escola reforçou ainda a importância da educação ambiental desde a infância, destacando que iniciativas como esta ajudam as crianças a desenvolver uma maior consciência ecológica e a valorizar os recursos naturais da Região Autónoma da Madeira.