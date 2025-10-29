Homem que agrediu polícia na Ribeira Brava fica em liberdade

O homem na casa dos 20 anos que na madrugada de domingo agrediu um agente da Polícia de Segurança Pública na Festa do Maracujá, na Ribeira Brava, ficou em liberdade.

O indivíduo foi detido pela PSP, constituído arguido e ficou nos quartos de detenção a aguardar para ser presente ao juiz de instrução.

Foi aberto um inquérito por parte da PSP, mas o caso baixou para inquérito. O homem foi libertado sob o Termo de Identidade e Residência.

Tal como confirmou ao DIÁRIO o subintendente Fábio Castro, a agressão ocorreu pelas 2 horas de domingo, quando o polícia tentou travar uma rixa no local.

O agente foi assistido no Centro de Saúde da Ribeira Brava, pois apresentava ferimentos nos cotovelos e num joelho.