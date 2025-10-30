'Amadea' pernoita no Funchal

O navio de cruzeiro 'Amadea' está no porto do Funchal para completar uma escala de 25 horas. Entrou na baía funchalense por volta do meio-dia desta quinta-feira e deverá rumar a Santa Cruz de la Palma, nas Canárias, pelas 13 horas de amanhã.

A bordo estão 503 passageiros e 309 tripulantes, que estão a realizar uma viagem de 22 dois dias, que teve início a 24 de Outubro, em Bremen, na Alemanha, onde termina também a viagem. Depois de ter visitado a ilha britânica de Portland, a 26 de Outubro e passar pela Madeira, vai fazer escalas nas Canárias, em Marrocos e parar em Lisboa e Leixões antes de rumar para Portsmouth, no Reino Unido, e terminar a viagem na Alemanha. Os passageiros são maioritariamente alemães, tal como o comandante, Elmar Wilfried Muehlebach.

"O Amadea, que já navegou com o nome de MS Asuka, foi construído em 1991 no Japão, pela Mitsubishi Heavy Industries. Custou na altura 150 milhões de euros. No ano passado esteve em estaleiro para uma remodelação", indica nota da APRAM.

Já amanhã, sexta-feira, o terminal de cruzeiros acolherá também o 'Explora I' e o 'Queen Victoria', que têm chegadas previstas para as 7h e 8 horas, respectivamente. O 'Artania' deverá chegar pelas 13 horas.