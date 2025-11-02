Filho sucede o pai

A sessão solene de tomada de posse dos órgãos municipais do Porto Moniz realiza-se na tarde deste domingo, 2 de Novembro, pelas 15h00, no Largo da Santa, no Porto Moniz. A instalação dos novos órgãos autárquicos marca o início do ciclo 2025-2029, assinalado pela sucessão familiar na presidência da Câmara Municipal.

O antigo líder da JS-Madeira, Olavo Câmara, sucede ao pai, Emanuel Câmara, como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz. O PS venceu as Autárquicas de 2025 com 55,96% dos votos, assegurando a manutenção da maioria absoluta no executivo (PS com três mandatos; coligação PSD/CDS-PP com dois).

Integram o executivo camarário Raquel Conceição e Graciela Silva (PS) – vereadoras a quem serão atribuídos pelouros – e Dinarte Nunes e Wilson Gouveia (PSD/CDS-PP) – vereadores sem pelouros.

Na Assembleia Municipal, João Carlos Conceição voltou a encabeçar a lista do PS, que obteve 55,19% dos votos, conquistando nove mandatos, contra seis da coligação PSD/CDS-PP. Deverá ser reeleito presidente da Assembleia Municipal em sessão a realizar após a cerimónia de instalação.

Por inerência do cargo, integram ainda a Assembleia os presidentes das quatro juntas de freguesia do concelho: Filipe Balona Rodrigues (Porto Moniz, PS), António Correia (Achadas da Cruz, PS), Márcia Mendonça (Ribeira da Janela, PS) e Xavier Castro (Seixal, PSD/CDS-PP).

Entre as várias entidades e individualidades presentes, destacam-se os presidentes de Câmara de São Vicente, José Carlos Gonçalves, e de Machico, Hugo Marques, bem como Rui Marques, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.. Também Paulo Cafôfo, ainda presidente do PS-Madeira, marca presença na qualidade de deputado à Assembleia Legislativa da Madeira. Ao seu lado, o presidente cessante, Emanuel Câmara, que inicia agora funções como deputado na Assembleia da República.

Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, representa o presidente do Governo Regional.