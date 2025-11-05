Madeira tem 348 cuidadores informais reconhecidos

A Região Autónoma da Madeira conta, actualmente, com 348 pessoas reconhecidas com o Estatuto de Cuidador Informal.

Para assinalar o Dia do Cuidador Informal, Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, e Nivalda Gonçalves, presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), e Ambrósio Teixeira, vice-presidente do ISSM, juntaram-se, hoje, a cerca de quatro dezenas de cuidadores numa actividade no Pavilhão dos Trabalhadores, no Funchal.

A todos os cuidadores aqui presentes, e aos que, pelas circunstâncias, não puderam estar, o meu profundo agradecimento. Obrigada por continuarem a proporcionar o melhor a quem cuidam, permitindo que permaneçam no seu cantinho, na sua rotina Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Sob o mote 'Cuidar de quem Cuida – Embarque numa viagem divertida e relaxante', a celebração envolveu grupos de cuidadores informais de toda a ilha, com uma gincana em quatro zonas: Funchal, Zona Leste, Zona Oeste e Porto Santo.

Estatuto do Cuidador Informal na Madeira: em que consiste?

O Estatuto do Cuidador Informal na Madeira segue o regime nacional, com especificidades regionais. Foi criado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 5/2019/M e regulamentado pela Portaria n.º 622/2019, definindo direitos dos cuidadores e critérios para o reconhecimento oficial.

Tem como objectivo apoiar quem cuida de uma pessoa dependente, conciliando cuidados com a vida pessoal e familiar.

Quem pode ser reconhecido como cuidador informal?

- Pode pedir o reconhecimento online (Segurança Social Direta) ou presencialmente (ISSM) e entre as condições a cumprir, destacam-se:

- Ser residente em Portugal (ou equiparado) e ter 18+ anos;

- Não receber Pensão de Invalidez Absoluta, Proteção Especial na Invalidez ou prestações por dependência;

- Ter condições físicas e de saúde para prestar cuidados;

- Cumprir as condições gerais do cuidador informal.

O reconhecimento depende também da situação da pessoa cuidada (com consentimento), nomeadamente, quando:

- Existe dependência e necessidade de cuidados permanentes (temporária ou duradoura);

- Não reside numa instituição social ou de saúde;

- Recebe uma das seguintes prestações: Complemento por Dependência (2.º grau); Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa; ou Complemento por Dependência (1.º/2.º grau) e/ou Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa atribuídos pela CGA.