Chega promete uma oposição vigilante

O vereador do Chega, Hugo Nunes, afirmou que o partido assumirá na Câmara Municipal de Câmara de Lobos um papel “de verdadeira oposição”, comprometendo-se a fiscalizar o cumprimento das promessas eleitorais feitas por Celso Bettencourt e a defender os interesses da população.

“O papel do Chega será exatamente esse: o de oposição, o de fiscalização. Iremos fazer com que todas as promessas que o presidente da Câmara fez durante a campanha sejam cumpridas”, sublinhou.

O vereador garantiu que o partido “estará ao lado das pessoas e a servir Câmara de Lobos”, assegurando uma postura crítica, mas construtiva. “Estamos aqui para proteger os câmara-lobenses e para garantir que o município trabalha verdadeiramente para o bem das pessoas”.

Entre as prioridades apontadas, Hugo Nunes destacou a necessidade de resolver “a falta de saneamento básico nas zonas altas do concelho, nomeadamente em Quebrada dos Louros”, e de enfrentar o problema da toxicodependência, que considera “um flagelo crescente no centro da cidade”.

O vereador referiu ainda preocupações ao nível da mobilidade urbana. “O trânsito no centro de Câmara de Lobos é caótico. As obras que foram feitas só vieram piorar a situação. Vamos apresentar propostas concretas para melhorar a circulação e tornar o centro mais funcional”, concluiu.