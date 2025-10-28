Banda Municipal de Machico celebra 129 anos

A Banda Municipal de Machico comemora este 1 de Novembro 129 anos de história. Fundada em 1896, a instituição é uma das mais antigas da Madeira e tem sido referência musical e cultural no concelho, formando largas centenas de jovens e adultos ao longo de várias gerações.

As comemorações começam às 8:00 na sede da Banda – Casa da Música – com o hastear da bandeira, execução do Hino da Filarmónica e da marcha comemorativa do 129º aniversário, composta pela jovem maestrina Cláudia Vieira Sousa.

O programa inclui ainda a missa das nove horas na Igreja Matriz, cantada e tocada pelos músicos da Banda, seguida de desfile pelas ruas da cidade e cumprimentos às entidades oficiais e amigos. O almoço comemorativo será precedido de um momento musical da Banda.

Manuel Spínola, presidente da direcção, destaca a longa história da instituição e os projectos em curso: “Com muito orgulho anunciamos a criação da Nova Orquestra Juvenil de Machico, já em actividade com cerca de 25 crianças e jovens músicos, orientados por três professores da escola de formação da Banda.”

A Banda conta actualmente com 43 músicos activos, na sua maioria formados na própria escola, e desenvolve diversos géneros e actividades culturais, como Tuna de Tocares e Cantares, Trupe de Carnaval, Marchas dos Santos Populares e Gaiteiros da Banda, envolvendo cerca de 278 pessoas.

A instituição tem levado o nome de Machico e da Madeira pelo país, através de intercâmbios culturais, incluindo, este ano, com a Banda Juvenil do Município de Gavião, em Portalegre. Spínola salienta ainda o apoio do Município, da Junta de Freguesia, da Casa do Povo e de empresas privadas, essenciais para a continuidade das actividades.

“É com muito orgulho que constatamos o reconhecimento público, no meio social e cultural de Machico, através do desempenho da nossa instituição”, conclui o presidente.