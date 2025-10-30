Engenheiros organizam amanhã o 'Madeira Innovation Talks'

A conferência "MadIT 2025 - Madeira Innovation Talks - Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar" realiza-se amanhã, dia 31 de Outubro, no Centro de Congressos da Madeira, com um programa já definido com histórias de vida e superação.

A conferência anual é organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros desde 2022, aberta à comunidade em geral, relacionada com inovação, engenharia, ciência, tecnologia, conhecimento, criatividade, arte e cultura", refere. "O título e o subtítulo são elucidativos quanto ao objetivo - contribuir para uma 'Comunidade do conhecimento e da inovação'", refere.

O MadIT 2025 tem como convidados João Roque, Rita Maçorano, Frederico Ferreira, Helena Braga, Ivone Martins e Paulo Menezes, num "evento multidisciplinar, não dirigido especificamente para engenheiros, mas com uma maior abrangência para despertar o interesse e curiosidade da sociedade em geral", incentiva à participação.

