Funchal representado na regata da Semana do Atlântico 2025
O Clube Naval do Funchal participou na tradicional regata Semana do Atlântico 2025 - XI Troféu Cidade de Viana do Castelo, que decorreu de 24 a 26 de Outubro, em Viana do Castelo.
Estiveram em competição mais de 120 velejadores em representação de 24 clubes de Portugal e Espanha.
A armada navalista esteve presente com nove velejadores na classe Optimist e dois treinadores a acompanhar, nesta que foi a primeira prova da época 2025/2026.
O Clube Naval do Funchal divulgou, hoje, as classificações:
Santiago Rabaçal - 55° frota ouro
Madalena Costa - 57° frota ouro
Miguel Mateus - 7° frota prata
Kateryna Stefurak - 11° frota prata
Ema Aguiar - 12° frota prata
Beatriz Freitas - 18° frota prata
Leandra Bogner - 38° frota prata
Henrique Neves - 49° frota prata
Valentina Rodrigues - 53° frota prata