Funchal representado na regata da Semana do Atlântico 2025

O Clube Naval do Funchal participou na tradicional regata Semana do Atlântico 2025 - XI Troféu Cidade de Viana do Castelo, que decorreu de 24 a 26 de Outubro, em Viana do Castelo.

Estiveram em competição mais de 120 velejadores em representação de 24 clubes de Portugal e Espanha.

A armada navalista esteve presente com nove velejadores na classe Optimist e dois treinadores a acompanhar, nesta que foi a primeira prova da época 2025/2026.

O Clube Naval do Funchal divulgou, hoje, as classificações:

Santiago Rabaçal - 55° frota ouro

Madalena Costa - 57° frota ouro

Miguel Mateus - 7° frota prata

Kateryna Stefurak - 11° frota prata

Ema Aguiar - 12° frota prata

Beatriz Freitas - 18° frota prata

Leandra Bogner - 38° frota prata

Henrique Neves - 49° frota prata

Valentina Rodrigues - 53° frota prata