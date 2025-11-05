Moto envolvida em acidente na Rua 31 de Janeiro terá ficado sem travões

A moto que ao início da noite de ontem embateu contra pelo menos quatro carros na Rua 31 de Janeiro, no Funchal, terá ficado sem travões.

Segundo testemunhas no local, o condutor perdeu o controlo da moto e, sem conseguir travar, desceu a rua desgovernado (em contramão), colidindo com os carros que seguiam no sentido ascendente, nesta rua onde ambas as faixas são no mesmo sentido.

Tal como o DIÁRIO noticiou, desde acidente resultou um ferido.

Motociclista ferido em colisão na Rua 31 de Janeiro Um motociclista ficou ferido, há instantes, na sequência de uma colisão entre três viaturas na Rua 31 de Janeiro, no Funchal.

O motociclista, um homem de 25 anos, apresentava ferimentos aparentemente graves e foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou bastante congestionado em hora de ponta.