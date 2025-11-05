Mercearia Social do Funchal apoia cerca de 30 famílias do Palheiro Ferreiro e do Canto do Muro

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome e da Entreajuda, Isabel Jonet, visitou esta quarta-feira, 5 de Novembro, dois projectos criados pelo Município do Funchal, nomeadamente a Mercearia Social e o espaço café ‘Entre Vizinhos Café’, localizados no Complexo Habitacional do Palheiro Ferreiro.

A visita, realizada no âmbito de uma parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome na Madeira, presidido por Lúcio Moniz, contou com o acompanhamento da vereadora com o pelouro Social, Helena Leal, e da administradora da Empresa Municipal SocioHabita Funchal, Graça Correia.

Os novos espaços de convívio e apoio social para a comunidade local, geridos pela SocioHabita Funchal (SHF), foram inaugurados em Julho deste ano e têm como objectivo apoiar cerca de 30 famílias residentes nos complexos habitacionais do Palheiro Ferreiro e do Canto do Muro, previamente identificadas pelo Departamento de Gestão Social da SHF.

Os produtos alimentares são doados mensalmente pelo Banco Alimentar da Madeira. Além do apoio alimentar, o projecto promove valores cívicos e morais através de um trabalho psicoeducativo, com vista à criação de um sentido de comunidade e à valorização do coletivo entre os residentes, além de fomentar a vertente da sustentabilidade.

Segundo explicou a vereadora Helena Leal, o espaço integra uma dinâmica participativa entre os moradores, que podem partilhar na Mercearia alguns dos produtos cultivados nas 20 hortas sociais, promovendo assim a reciprocidade e a troca direta.

Além da Mercearia Social, o café ‘Entre Vizinhos' funciona como um importante espaço de convívio e combate ao isolamento social, estando aberto todos os dias da semana com a colaboração das famílias residentes no complexo habitacional.

Helena Leal destacou ainda a parceria com o Departamento de Educação da Câmara Municipal do Funchal, que dinamiza sessões de sensibilização alimentar e showcookings no âmbito da Estratégia Alimentar ‘Semear’, tendo decorrido esta manhã uma sessão dedicada à temática da alimentação saudável e sustentável, com a confeção de panquecas de espinafres.

No final da visita, a autarca salientou o objetivo do Município do Funchal replicar projetos como este noutros contextos, dada a sua relevância para os complexos habitacionais. O projeto foi elogiado por Isabel Jonet, que considerou tratar-se de “um conceito integrado e inclusivo”.