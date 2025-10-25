Cerca de uma centena manifestantes exigem justiça social no Rossio em Lisboa

Cerca de uma centena pessoas estão hoje concentradas desde as 15:30 na Praça do Rossio, em Lisboa, para exigir habitação digna, emprego seguro e denunciar injustiças sociais, violência sexual e repressão política.

A manifestação, sob o lema "Não nos Atirem Burcas para os Olhos", foi convocada pela historiadora Raquel Varela nas redes sociais após a aprovação do projeto de lei do Chega que propõe proibir o uso de burca em espaços públicos.

Entre sol e chuva, num típico dia de outono, os manifestantes em silêncio exibiam cartazes com frases como "Burka não é crime, Nós não somos criminosas" ou "As casas são do povo, o povo ocupa as casas".

Além de Lisboa, estão previstas concentrações no Porto (Avenida dos Aliados) e em Braga (Avenida Central).