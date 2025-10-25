Centenas de voluntários juntam-se à Cáritas na Madeira para apoiar quem mais precisa

Centenas de voluntários estão, este fim-de-semana, a somar esforços com a Cáritas Diocesana do Funchal na campanha de recolha de alimentos, uma iniciativa que volta a mobilizar a comunidade madeirense. A acção decorre hoje e amanhã, 25 e 26 de Outubro, em toda a Região.

O objectivo é igualar (ou superar) o resultado alcançado no período homólogo do ano passado: 18.147 unidades de bens alimentares recolhidas para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade.

Esta é a segunda “Campanha Saco” do ano, realizada em todas as superfícies Pingo Doce da Madeira e do Porto Santo, com o imprescindível apoio de voluntários.

Ao início da tarde, em visita ao armazém da Cáritas no Funchal, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, agradeceu “o trabalho extraordinário da Cáritas junto de quem mais precisa” e deixou um apelo à participação dos jovens.

Também Duarte Pacheco, presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, sublinhou a colaboração das escolas e o empenho dos estudantes na campanha.

Recorde-se que a Cáritas Diocesana do Funchal foi agraciada em 2011 com a Ordem do Mérito, pela Presidência da República, em sinal do reconhecimento do serviço prestado à comunidade.

Se quiser contribuir para esta causa, passe por uma loja Pingo Doce e entregue bens alimentares essenciais.

"Cada gesto conta e chega directamente a quem precisa", sublinha a Secretaria Regional da Inclusão, em comunicado de imprensa.