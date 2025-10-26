Dia marcado por actividades ao ar-livre

A agenda do dia neste domingo fica marcado por várias iniciativas, a maioria de cariz desportivo e lúdico que pode atrair muita gente, mas tudo dependerá do clima. Em princípio a chuva com aguaceiros dispersos irá marcar este dia, mas a verdade é que a vida não vai parar e estão previstos eventos para todos os gostos.

Às 09h00 - 4.ª Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano, no Chão das Feiteiras, com entrega de prémios pelas 16h30 na Praça do Fórum Machico.

Às 10h30 - SESARAM organiza uma iniciativa no âmbito da campanha nacional do AVC, sob o mote "Pare o AVC, junte-se a nós", com a presença entre outros da secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas. A partida dá-se na Praça CR7.

SESARAM promove caminhada solidária no âmbito do Dia Mundial do AVC O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM), através da sua Unidade de AVC, vai organizar uma caminhada solidária no Funchal no próximo dia 26 de Outubro. A iniciativa integra a campanha nacional da Sociedade Portuguesa do AVC, associada à comemoração do Dia Mundial do AVC, assinalado a 29 de Outubro.

Entre as 15h00 e as 20h00 - Lombo do Doutor, na Calheta celebra Festa em Honra de Cristo Rei, com Missa e Procissão, actuação do Grupo de Folclore da Calheta às 17h15 e concerto com o Grupo Musical Os Lordes às 20h00.

Começa hoje a 4.ª Edição Madeira Underwater, evento Internacional de Fotografia e Vídeo Subaquático, que decorre até 2 de Novembro na Madeira e no Porto Santo.

Às 15h00 - AD Camacha recebe o Vianense para o Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha.

Às 15h00 - AD Machico recebe o São Martinho para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Machico.

Às 15h30 - Estoril Praia recebe o Nacional para a I Liga, no Estádio António Coimbra da Mota.

Às 17h15 - CAB recebe o Imortal, no campeonato sub-22 da Proliga, no Pavilhão do CAB, sendo o único evento indoor.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 26 de Outubro:

1685 - Nasce o compositor italiano Giuseppe Domenico Scarlatti, mestre da Capela Real de D. João V, compositor da corte de Madrid.

1749 - Morre, com 72 anos, o compositor e organista francês Louis-Nicholas Clérambault, autor de "O Triunfo da Paz".

1774 - Reúne-se, em Filadélfia o primeiro Congresso Continental.

1823 - Conjura frustrada de D. Miguel e D. Carlota Joaquina para o afastamento de D. João VI e a suspensão da Monarquia Constitucional.

1841 - Nasce Giuseppe Silo Domenico Fontana, José Fontana, fundador do movimento socialista português.

1863 - É fundada em Londres, Inglaterra, a Football Association (FA), a primeira associação de futebol do mundo. A FA é a entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo.

1911 - Nacionalistas chineses proclamam a República da China.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. O Brasil declara guerra à Alemanha.

1919 - Inauguração do Campo Internacional de Alverca. Local que foi palco da primeira aterragem em Portugal de um avião vindo do estrangeiro.

1933 - Morre, com 78 anos, o pintor português José Malhoa, autor de "Os Bêbados" e "A Ilha dos Amores".

1955 - O general Ngo Dinh Diem proclama a República do Vietname do Sul.

1957 - Morre, com 61 anos, a médica norte-americana de origem polaca Gerty Cori, Prémio Nobel da Medicina em 1947.

1962 - O primeiro-ministro da Rússia, Nikita Krutschev, aceita a retirada dos mísseis de Cuba se os Estados Unidos saírem da Turquia. John F. Kennedy recusa a proposta.

1969 - Eleições para a Assembleia Nacional (ANP). A ANP, partido único do regime ditatorial, reclama a vitória com 88% dos votos. Forma-se a Ala Liberal, na qual se destacam José Pinto Leite, Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Miller Guerra.

1970 - Ação da ARA - Ação Revolucionária Armada, em Lisboa, contra o navio Cunene, pronto a partir para África, com material de guerra. ARA foi uma organização portuguesa criada pelo PCP cujo objetivo foi a luta armada contra a ditadura fascista.

1973 - A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, proclamada a 25 de setembro pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

1976 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) condena a política de "apartheid", na África do Sul.

1980 - Morre, aos 74 anos, no Brasil, Marcelo José das Neves Alves Caetano, Marcello Caetano, presidente do Governo português de 1968 a 25 de abril de 1974.

Morte de Marcello Caetano, último presidente do Conselho de Ministros do Estado Novo, exilado no Brasil na sequência da queda do regimno 25 de Abril de 1974.

1984 - Morre, aos 87 anos, o aviador português José Cabral que transportou refugiados dos países ocupados pelas forças de Hitler, durante a II Guerra Mundial.

1989 - A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, aprova a utilização da língua portuguesa nas atividades da organização.

1990 - O Cazaquistão proclama a soberania.

1991 - É cancelada a deslocação de uma delegação parlamentar portuguesa a Timor.

1992 - O Prémio de Ficção do Pen Clube é atribuído ao escritor Mário Ventura pela obra "Évora e os Dias da Guerra".

- O cirurgião Linhares Furtado realiza o primeiro transplante hepático da história dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

1994 - O primeiro-ministro da Jordânia, Abdel Salam Majali, e o primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, assinam, no novo posto fronteiriço de Araba, entre os dois países, o acordo de paz depois de 46 anos de conflitos.

1998 - Morre, aos 73 anos, o escritor português José Cardoso Pires, autor de "Hóspede de Job", "Balada da Praia dos Cães", "O Delfim".

2002 - Cerca de 100 mil pessoas protestam, em Washington, contra o possível ataque norte-americano ao Iraque.

2003 - Iraque. Ataque com "rockets" contra o hotel Al-Rachid, em Bagdad, onde se encontra o secretário-adjunto da Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz, faz um morto e 18 feridos.

2004 - Parlamento de Israel aprova o plano do primeiro-ministro, Ariel Sharon, de retirada de colonatos judeus da Faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia.

- Começam as obras da linha Vermelha do Metro de Lisboa, para ligação da estação da Alameda a São Sebastião da Pedreira.

2006 - Portugal chega a acordo sobre a venda da Hidroelétrica de Cahora Bassa com Moçambique. Recebe 950 milhões de dólares (cerca de 750 milhões de euros) pela venda da maioria do capital da Hidroelétrica, provenientes da receita de privatização. O acordo é assinado no dia 31.

- A espanhola Prisa lança uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) à Media Capital.

2007 - O escritor Valter Hugo Mãe é distinguido, por unanimidade, com o Prémio Literário José Saramago 2007, pelo romance "O remorso de Baltazar Serapião".

2009 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse ao XVIII Governo Constitucional, chefiado por José Sócrates.

2011 - A União Europeia chega a acordo sobre a recapitalização dos bancos, durante a cimeira dos chefes de Estado e de governo dos 27, em Bruxelas.

- O parlamento alemão (Bundestag) aprova o reforço do fundo de resgate europeu, e confere poderes à chanceler Angela Merkel, para negociar o pacote de medidas de estabilização da moeda única com os outros líderes europeus em Bruxelas.

2012 - A Parpública anuncia ter recebido oito propostas para a compra da Ana-Aeroportos, empresa que faz a gestão dos aeroportos portugueses e cuja privatização tem de estar concluída até final do ano.

- O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é condenado a quatro anos de prisão pelo Tribunal Penal de Milão por delito de fraude fiscal no chamado caso Mediaste, empresa de audiovisual de que Berlusconi é proprietário.

- Os iranianos Nasrin Sotoudeh e Jafar Panahi vencem a edição de 2012 do Prémio Sakharov do Parlamento Europeu.

2013 - Milhares de pessoas participam numa manifestação promovida pelo movimento "Que se lixe a 'troika'", que junta nas ruas de Lisboa várias gerações para mostrar indignação contra as políticas do Governo e pedem a saída da 'troika'.

2014 - Dilma Roussef é reeleita Presidente do Brasil, na segunda volta das eleições, derrotando Aécio Neves, candidato do Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB, centro-direita).

- Os partidos pró-ocidentais e nacionalistas obtêm uma vitória esmagadora nas eleições legislativas ucranianas, boicotadas pelos rebeldes pró-russos do leste separatista.

2015 - As empresas Metro do Porto e Sociedade de Transportes Coletivos do Porto assinam os contratos de subconcessão da exploração e manutenção dos seus sistemas de transportes com a Transdev e a Alsa, respetivamente.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontra-se com o líder histórico cubano Fidel Castro, em Havana, durante a sua visita de Estado a Cuba.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos 19 ministros e 50 secretários de Estado do XXII Governo Constitucional, depois de empossar o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

- O programa do XXII Governo Constitucional liderado por António Costa, é aprovado em Conselho de Ministros.

- Morre, aos 86 anos, José Bento, poeta e tradutor, fundador da revista literária Cassiopeia nos anos 1950, em 1991 é condecorado pelo rei Juan Carlos de Espanha com a Medalha de Mérito das Belas-Artes e em 1992 é distinguido com a Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República Mário Soares.

- Morre, aos 89 anos, Robert Evans, produtor norte-americano de filmes como "O Padrinho" e "Chinatown".

2020 - Covid-19: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Assembleia da República que determina o uso obrigatório de máscara na rua, por um período de 70 dias, sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico recomendado.

- O Senado norte-americano confirma, com 52 votos a favor - todos senadores republicanos, a juíza Amy Coney Barrett, 48 anos, para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, o que representa uma vitória política para o Presidente, Donald Trump, a poucos dias das eleições presidenciais.

- A agência espacial norte-americana NASA anuncia a descoberta de moléculas de água na superfície iluminada da Lua.

2021 - Morre, aos 75 anos, Gilberto Braga, autor de novelas brasileiro, entre as suas criações estão novelas brasileiras "Escrava Isaura" (1976), "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo" (1988) e "Celebridade" (2003).

- Morre, aos 88 anos, Roh Tae-woo, ex-Presidente sul-coreano.

2022 - O Senado polaco aprova uma resolução que declara a Rússia como um "regime terrorista" e pede à comunidade internacional que investigue os seus alegados crimes de guerra na Ucrânia.

2023 - A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique anuncia a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 64 das 65 autarquias do país, enquanto o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido ganha apenas na Beira.

- A judoca Rochele Nunes conquista a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Este é o ducentésimo octogésimo dia do ano. Faltam 66 dias para o termo de 2025.

