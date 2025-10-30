Terceiro clube rotário na Região inicia actividade a 2 de Novembro

O Rotary Club de Zarco, o terceiro clube rotário na Região, vai iniciar a sua actividade já no próximo dia 2 de Novembro. Isso mesmo deu conta o novo Governador do Distrito 1960 do Rotary Internacional, Jorge Lucas Coelho, numa audiência de apresentação de cumprimentos ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, que se realizou hoje.

Na audiência, Jorge Lucas coelho fez-se acompanhar pelo presidente do Rotary Club do Funchal, Kai Hagenbuch, e demais membros da direção.

Nessa ocasião, referiu a importância da contribuição dos rotários portugueses na Rotary Foundation, que desempenha, a nível mundial, "um relevante papel no apoio a iniciativas humanitárias, de promoção da Paz e, muito principalmente, na área da Saúde e do saneamento básico, sendo o principal parceiro privado da OMS no esforço de erradicação da poliomielite".

Ireneu Barreto, por seu lado, elogiou e agradeceu "o relevante papel dos clubes Rotários na nossa comunidade, designadamente ao nível do apoio a causas sociais".