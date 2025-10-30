'Naza Viva' promove actividade física no Parque Urbano da Nazaré

O Parque Urbano da Nazaré acolhe, a 15 de Novembro, sábado, entre as 10h e as 13 horas, a iniciativa 'Naza Viva'. Trata-se de uma acção de promoção da prática de actividade física, a adopção de estilos de vida saudáveis e o convívio entre pessoas de todas as idades, de forma lúdica, educativa e divertida.

Estão previstas actividades como "estação de Arborismo, Insufláveis e Trampolins, Twister e Jogos Tradicionais, Tiro com Arco e Slacklines, Ciclismo, Minigolfe e Xadrez, Pinturas Faciais, Desenho e Pintura".

"A participação é livre e gratuita, sem necessidade de inscrição prévia. A iniciativa está aberta a todos os munícipes, incentivando a interacção intergeracional e a vivência de novas experiências ao ar livre", indica uma nota enviada à imprensa.