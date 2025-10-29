Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira comemora 58.º aniversário com várias actividades

A Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira comemora, quinta-feira (30 de Outubro), o seu 58.º aniversário, com uma manhã repleta de actividades em que participará a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

No programa de comemoração, realce para a sessão oficial em que serão entregues certificados de reconhecimento a funcionários e alunos que se distinguiram pelos seus contributos e méritos, pelas 10 horas, e inauguração da exposição 'Move-te por Valores', pelas 11 horas.

Segundo nota à imprensa, o projecto foi criado com o objectivo de divulgar e promover a Ética no Desporto e a Cidadania através de testemunhos e histórias vivenciadas por individualidades regionais, nacionais e internacionais. Pretende, igualmente, sensibilizar para a importância de valores como o fair play, o respeito, a tolerância, a entreajuda, a disciplina e a compreensão, nos recintos desportivos, nas escolas e nas associações juvenis.

A exposição 'Move-te por Valores' circula entre as escolas em modelo de 'estafeta'”, ou seja, a primeira escola que a exibe tem como missão entregá-la à escola seguinte e assim sucessivamente. Ao todo, são cerca de 20 painéis que acompanham a exposição aos quais se juntam as histórias de vida, dignas de serem homenageadas, realizadas pelas escolas de acolhimento da RAM. Trata-se de registos contados na primeira pessoa de atletas, de cidadãos e de outras individualidades que os estabelecimentos de ensino desejarem destacar, cujo exemplo de vida será um modelo para todos os jovens que visitarem a exposição.