Aeroporto da Madeira pode crescer acima dos 4 milhões de passageiros

O Aeroporto da Madeira ultrapassou já os quatro milhões de passageiros este ano e continua a ter margem para crescer, garantiu hoje o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, à margem da apresentação da rota TAP Funchal–Faro.

A informação transmitida pela ANA – Aeroportos de Portugal é “muito tranquilizadora”, assegurou o governante, sublinhando que a infra-estrutura está preparada para absorver mais operação. “A ANA está confortável com a infra-estrutura de que dispõe e aceita ainda crescimentos para além do ritmo que estamos a sentir”, disse, reforçando a importância desta capacidade para o turismo e para a mobilidade dos residentes.

Segundo Eduardo Jesus, o aeroporto adaptou-se bem aos desafios recentes, nomeadamente ao aumento de passageiros trazidos pelas companhias de baixo custo, com a reorganização dos fluxos internos e o uso misto das áreas de embarque e desembarque.

Quanto ao investimento previsto no Aeroporto do Porto Santo, o secretário regional reconheceu que o processo permanece bloqueado do lado da concessionária. “É um atraso da parte da ANA no cumprimento da obrigação dessa obra. Foi adiada no período da Covid, chegou a haver um projecto apresentado, mas não se passou ao terreno”, lamentou, garantindo que a Região continuará a insistir no tema.