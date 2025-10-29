Rui pede a Albuquerque medidas urgentes para a mobilidade e decisão sobre a Marina

O novo presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Rui Marques, pediu ao Governo Regional prioridade na construção da nova via-rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, mas alertou que, até essa obra avançar, é urgente encontrar soluções imediatas para o congestionamento na rotunda da Ribeira Brava, à saída do túnel da Tabua.

“Não podemos permanecer nesta situação enquanto esperamos por uma obra que poderá demorar entre três e cinco anos. É fundamental redefinir a circulação automóvel nos arruamentos adjacentes à Ribeira”, afirmou, defendendo ainda que a marginal da Tabua não deve ser encerrada, sobretudo no verão, por ser essencial ao escoamento do trânsito.

O autarca propôs que a via-expresso para os Canhas seja integrada no traçado da futura via-rápida, com uma cota entre os 100 e os 200 metros, “de forma a servir as populações da Lombada, do Monte e dos Canhas” e a garantir melhores acessos e desenvolvimento económico local.

Na agricultura, pediu a retoma da construção de caminhos agrícolas e acessos rurais, destacando que “este trabalho, iniciado no passado, deve ser retomado em benefício direto da população”.

Rui Marques pediu ainda ao Governo Regional que decida o futuro da Marina do Lugar de Baixo, afirmando que “ideias não faltam, falta decidir o que é melhor”, e que seja firmado um contrato-programa para a requalificação da Estrada dos Anjos, conforme o compromisso assumido há cerca de dois anos.