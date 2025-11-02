SEAT IBIZA 2021 – O citadino ideal para o seu dia-a-dia
O SEAT Ibiza 1.0 está pronto para conquistar quem procura um carro fiável, elegante e adaptado ao dia-a-dia.
Com motores de 80 e 110 cv, oferece um equilíbrio perfeito entre eficiência, conforto e prazer de condução, seja na cidade ou em viagem.
O seu design moderno e interior bem equipado destacam-se pelo toque jovem e dinâmico, sem abdicar da qualidade que a SEAT sempre entrega.
Disponível em várias cores e versões, o Ibiza adapta-se ao seu estilo de vida, prático, económico e cheio de atitude.
Venha conhecer de perto, descubra todos os detalhes e sinta por si o que torna o Ibiza tão único.
