Motociclista ferido num acidente em Gaula

Uma colisão entre um carro e uma moto, ocorrida esta manhã, na Achada de Gaula, mais precisamente na Estrada Padre Alfredo Vieira de Freitas, causou um ferido.

O sinistrado, um homem de 51 anos que seguia na moto, queixava-se de dores na omoplata. Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que o imobilizaram em plano duro e asseguram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.