Governo Regional avalia proposta que exige aumento de 96 000% na renda da ‘Feira do Gado’

O secretário regional da Agricultura e Ambiente, Nuno Maciel, confirmou que o Governo Regional está a analisar o processo relativo à renda do espaço da Feira do Gado, no Porto Moniz, após o novo presidente da câmara local, Olavo Câmara, ter reivindicado uma actualização na ordem dos 96 000%.

O autarca afirmou, na sua tomada de posse, que o Executivo madeirense paga pouco mais de 100 euros anuais, defendendo um novo valor de 8 mil euros mensais pela utilização do terreno onde funciona a estação zootécnica e onde se realiza anualmente a feira.

Questionado sobre o caso, Nuno Maciel confirmou que o processo está a ser tratado pela Direcção Regional do Património, sem adiantar mais pormenores:

“Tenho informação de que existe um processo dessa natureza na Direcção Regional do Património e, neste momento, não tenho muito mais a avançar”, afirmou.

Perante a insistência dos jornalistas, o governante acrescentou apenas:

“Terá de perguntar a quem fez a afirmação. Temos de saber se efectivamente faz sentido ou não. Não tenho elementos neste momento que me permitam responder.”

O secretário não confirmou se já decorrem negociações entre o Governo e a autarquia, admitindo apenas tratar-se de “um processo antigo”.

Na sua intervenção, Olavo Câmara garantiu que, se a actualização for efectivada, a verba será canalizada para apoiar os agricultores do concelho.