Montenegro recusa proposta de Carneiro para aumento permanente de pensões mais baixas

O primeiro-ministro recusou hoje a proposta do líder socialista para aumentar permanentemente as pensões mais baixas, considerando poder ameaçar a sustentabilidade do sistema, adiantando que, em caso de folga orçamental, poderá haver um novo suplemento extraordinário.

Na primeira interpelação feita pelo PS ao primeiro-ministro durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), José Luís Carneiro questionou Luís Montenegro sobre a proposta dos socialistas que tinha sido anunciada durante as jornadas parlamentares do partido.

"Perguntamos ao senhor primeiro-ministro se, sem colocar em causa a estabilidade das contas públicas, sem pôr em causa a credibilidade e a sustentabilidade do fundo de financiamento da Segurança Social e sem aumentar a despesa líquida estrutural do Estado, está disponível até ao limite os 400 milhões de euros para fazer um aumento extraordinário das pensões mais baixas em 2026", questionou.

Na resposta, Luís Montenegro afirmou que "o Governo não está disponível para assumir, pelo segundo ano consecutivo, um aumento permanente das pensões, ainda que das mais baixas, e com isso poder prejudicar a sustentabilidade de todo o sistema de pensões".

"O Partido Socialista, o ano passado, não obstante ter também viabilizado o Orçamento do Estado, decidiu em sede de especialidade fazer um acordo político com o Chega e acrescentar com 400 milhões de euros a despesa permanente no âmbito do sistema de pensões. Eu espero sinceramente que o Partido Socialista não o faça nesta ocasião", apelou.

O primeiro-ministro referiu que, em caso de haver uma folga orçamental ao longo do próximo ano, poderá ser dado "um novo suplemento extraordinário" às pensões mais baixas.

Outra das propostas orçamentais que José Luís Carneiro apresentou a Luís Montenegro foi para garantir maior eficiência no combate às dívidas ativas ao Estado, que em 2024 aumentaram 14%, para cerca de oito mil milhões de euros, ou seja, mais 980 milhões de euros que ficaram por cobrar do que em 2023.

"Relativamente à última questão que coloca, à promoção de um programa de recuperação de dívidas fiscais, nós anotamos essa predisposição e disponibilidade do Partido Socialista e ao longo do ano avaliaremos o momento em que poderemos lançar mão dessa iniciativa e dessa possibilidade", começou por responder o primeiro-ministro.

No entanto, na opinião de Montenegro, o líder do PS "navega num equívoco" porque quer aproveitar a receita "de um movimento que é único" e "alocar-lhe despesa permanente para todos os anos".

"Está a cavar um desequilíbrio e para cavar desequilíbrios o senhor deputado não conta com o Governo. Quanto à utilização do instrumento nós temos disponibilidade, quanto à finalidade da sua utilização, muito mais prudência do que aquela que o senhor deputado aqui evidenciou", disse.