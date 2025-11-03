PSD exige respostas do Governo da República e do Conselho de Administração da TAP em relação ao aumento de taxas no Natal

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira enviou às redacções um comunicado no qual informa que os seus deputados eleitos à Assembleia da República vão apresentar perguntas regimentais ao Governo da República e ao Conselho de Administração da TAP, na sequência do aumento de 30 euros por percurso nas ligações Lisboa–Funchal–Lisboa e Porto–Funchal–Porto durante o período do Natal e Ano Novo de 2025-2026.

Os deputados social-democratas anunciaram que irão dirigir um documento ao ministro das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Miguel Pinto Luz, e outro à administração da transportadora aérea, exigindo esclarecimentos sobre a medida. O PSD/Madeira alega que o acréscimo tarifário foi aplicado sem aviso prévio e que o preço de um bilhete em classe económica “Y” ultrapassa agora os 419 euros, valor superior ao limite máximo abrangido pelo Subsídio Social de Mobilidade (SSM).

Este aumento é inaceitável e viola o princípio da continuidade territorial, representando um desrespeito pelos madeirenses, que continuam a ser tratados como passageiros de segunda dentro do território nacional Deputados do PSD/Madeira

Os parlamentares questionam o Governo sobre a compatibilidade desta decisão com os princípios da coesão nacional e da mobilidade territorial, e pedem a adopção de medidas que impeçam aumentos considerados desproporcionados. O pedido à TAP inclui a divulgação dos critérios de formação de preços, a justificação técnica e comercial do aumento e a eventual revisão da decisão.

O PSD/Madeira reafirma, no comunicado, que continuará a "defender os interesses da Região e dos seus cidadãos, insistindo na necessidade de garantir respeito e equidade no tratamento das ligações aéreas nacionais."