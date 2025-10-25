Mariana Mortágua anuncia que não será recandidata à liderança do BE

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, anunciou hoje que não irá recandidatar-se à liderança do partido, considerando que a direção por si encabeçada foi incapaz de "gerar um novo impulso político e eleitoral".

"Face a este balanço e agora que termino o mandato que me foi conferido na última Convenção, comunico-vos que decidi não me candidatar a um novo mandato de coordenadora do Bloco de Esquerda", lê-se numa carta enviada aos militantes e à qual a Lusa teve acesso.