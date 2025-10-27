A convite do novo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e do PSD/Madeira, usou da palavra no encerramento da longa cerimónia de tomada de posse.

“Pode contar com toda a disponibilidade do meu governo. É importante termos a noção de que só trabalhando em conjunto é que ganhamos escala”, afirmou Albuquerque, destacando a habitação como prioridade imediata. “A primeira prioridade é a habitação. A habitação pública é algo que tem de ser assumido e está a ser assumido pelo governo. O imperativo fundamental é apostarmos na habitação pública. Estou empenhadíssimo em aumentar a habitação pública e vamos trabalhar em conjunto para aumentar essa oferta”, disse ainda.

O presidente do Governo Regional frisou que “não basta proclamar boas intenções, é preciso tomar boas decisões” e apontou também desafios no domínio da mobilidade e das acessibilidades: “Queremos melhorar novas acessibilidades”, referindo a construção de novas vias nas zonas altas do Funchal e a continuidade do atravessamento horizontal através de túneis, “até ao coração do Caniço”.

Albuquerque sublinhou a necessidade de “melhorar a desburocratização na capacidade de resposta aos munícipes” e garantiu que “quem está a investir precisa de ter certeza e respostas rápidas”.

No seu discurso, destacou ainda o “princípio fundamental” da preservação e salvaguarda da autonomia política: “A base da nossa democracia, a base do nosso regime aqui na Madeira assenta na autonomia política conquistada em 1976.”

Dirigindo-se aos eleitos das freguesias, reconheceu que desempenhar essas funções “é dos lugares mais difíceis” e agradeceu publicamente a Cristina Pedra pelo desempenho no mandato que agora cessa.

Albuquerque terminou a sua intervenção reafirmando a importância da cooperação entre governo regional e autarquia para garantir um futuro de desenvolvimento equilibrado e oportunidades para todos os funchalenses.