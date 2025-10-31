Quais são os recursos físicos e digitais que o meu filho pode usar

A aprendizagem da leitura e da escrita é um processo complexo, que exige atenção e esforço. Não se aprende de modo rápido e imediato, tal como aprender a andar de bicicleta, pois é fundamental que seja dominada a técnica para se conseguir atingir o objetivo pretendido.

Aprender a ler e a escrever envolve a associação dos fonemas aos respetivos grafemas e vice-versa e a compreensão de mensagens.

Desde o início da aprendizagem é fulcral que o seu filho perceba essas relações entre grafemas e fonemas para aprender a ler e a relação inversa entre fonemas e grafemas para aprender a escrever. Mas para haver essa aprendizagem implica ensiná-las explicitamente.

Por isso numa fase inicial da aprendizagem é importante que o seu filho conheça as letras, tenha consciência dos fonemas e seja capaz de estabelecer relações entre as letras, ou grupos de letras e fonemas. Estas aprendizagens possibilitam descodificar/ler e codificar/escrever, utilizando essas correspondências aprendidas.

Se houver combinação de atividades quer de leitura, como de escrita mais facilmente o seu filho adquire consciência acerca dos fonemas e há um reforço na aprendizagem das letras. Por exemplo, a realização de tarefas de junção de sons, mesmo que impliquem a escrita de pseudopalavras, ou até mesmo de sílabas ajudam nestas aprendizagens.

Para que o seu filho aprenda a ler e a escrever devem ser tidos alguns cuidados. O primeiro diz respeito à apresentação do fonema e do respetivo fonema; seguido do seu treino grafomotor, que implica o “desenho” da letra, seguidamente é importante que sejam analisadas palavras que comecem por determinado fonema e só depois passar para a descodificação de palavras com esse mesmo som.

Um aspeto deveras importante nestas aprendizagens diz respeito ao nome das letras, porque muitas vezes o nome das letras abrange a realização do fonema por ela representado. Tanto o conhecimento do nome das letras, como a consciência fonológica são fortes preditores para a obtenção de sucesso aquando aprendizagem da leitura e da escrita. Assim sendo, deve começar por ensinar ao seu filho o nome das letras, o som das letras e só depois haver essas correspondências grafema/fonema e fonema/grafema, possibilitando, desta forma a descoberta do princípio alfabético.

Uma das formas de promoção da leitura e da escrita reside na realização de atividades que possibilite o contacto com livros e outros recursos escritos, sejam eles físicos ou digitais, com o intuito de despertar no seu filho o desejo de ler e escrever e estimular a sua curiosidade.

Assim sendo, para o seu filho aprender a ler e a escrever pode usar alguns recursos físicos, desde livros impressos, diversos materiais manipulativos, onde estão presentes letras móveis, que ajudam na junção e na construção de sílabas, palavras e frases. Podem também ser usados cartazes, quadros que auxiliam nestas aprendizagens. E, claro que, não poderia deixar de referir os diversos manuais escolares que dispõem de materiais bastante estruturados que sustentam o currículo escolar. Estes recursos ajudam grandemente nomeadamente na técnica da decifração e na escrita.

Mas caso o seu filho já domine a técnica da decifração e da escrita poderá ajudá-lo compreender o que lê.

Em Portugal é possível encontrar diversos recursos físicos, onde se destacam livros em suporte papel. Se o seu filho frequenta o 2.º ano de escolaridade, sugiro que seja usado o programa de compreensão de leitura “Compreender para Ler. Ler para Compreender” e se estiver a frequentar o 3.º e 4.º anos aconselho a utilização do programa “Aprender a Compreender torna mais fácil o saber”. E se o seu filho já se encontrar no 2.º ciclo e continuar a manifestar dificuldades neste âmbito? O programa “Compreensão da leitura dos modelos teóricos ao ensino explícito: um programa de intervenção para o 2.º Ciclo do Ensino Básico”, poderá ajudá-lo a desmistificar as suas áreas lacunares em termos de leitura compreensiva.

Atendendo ao mundo tecnológico que estamos inseridos é fundamental a utilização da tecnologia no processo de ensino e da aprendizagem. Logo, o uso de recursos digitais é também outra alternativa na Era Digital para ensinar a ler e a escrever. Existem diversos e-books, jogos educativos e plataformas de aprendizagem Online que também ajudam em prol destas aprendizagens.

O programa “AaZ–Ler Melhor, Saber Mais” é um recurso digital que pode ajudar o seu filho a ultrapassar as dificuldades na aprendizagem inicial da leitura e da escrita e na fluência de leitura.

Já o recurso “Ensinar e Aprender Português”, destinado a crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico tem como objetivo ensinar, recuperar e até mesmo consolidar as aprendizagens nas áreas da leitura e da escrita, assegurando a diferenciação pedagógica.

Como vemos existe uma panóplia de recursos facilitadores e auxiliares na aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, compete aos pais selecionarem os recursos mais ajustados às particularidades individuais dos seus filhos, de modo que obtenham sucesso.