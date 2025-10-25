Disney Destiny traz 1.033 passageiros na passagem pela Madeira

A estreia do Disney Destiny, que está a visitar este sábado a Madeira, foi assinalada a bordo através da tradicional cerimónia de troca de placas, que contou com a presença da presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, do comandante do navio, o grego Karandreas Matthaios, e de um conjunto de entidades civis e militares.

"Heróis e Vilões” da Disney estreiam-se no Porto do Funchal O 'Disney Destiny' – o sétimo navio de cruzeiro a Disney Cruise Line, uma subsidiária da The Walt Disney Company – estreou-se, esta manhã, no Porto do Funchal.

O navio, o mais recente da frota da Disney Cruise Line, está a realizar uma viagem de reposicionamento para os Estados Unidos, onde tem programado cruzeiro inaugural a 20 de Novembro.

Construído na Alemanha, nos estaleiros Meyer Werft, o navio, irmão do Disney Treasure que em novembro do ano passado fez também uma escala inaugural da Madeira, custou 960 milhões de euros e tem capacidade para transportar até 3.466 passageiros e 1.555 tripulantes.

Nesta escala na Região, agenciada pela Blatas, transporta 1.033 passageiros e 1.667 tripulantes. Chegou pelas 8:30 horas do porto de Eemshaven, nos Países Baixos, e prossegue viagem às 17 horas, em direcção a Port Canaveral, nos Estados Unidos.

Também no Funchal, este sábado, está o MS Europa 2. Agenciado pela JFM Shipping, o navio chegou à Madeira no início da tarde de sexta-feira e pernoitou na pontinha. Traz a bordo 466 passageiros e 365 tripulantes, numa viagem por vários portos nacionais. Começou a 22 de Outubro em Lisboa, visitou Portimão e do Funchal segue para Ponta Delgada e depois Angra do Heroísmo. Vai ainda ao porto de Leixões, antes de regressar a Lisboa para terminar o cruzeiro no dia 2 de Novembro.

Com 13 anos de serviço, o Europa 2 custou 300 milhões de euros, e é operado pela Hapag-Lloyd Cruises.