Madeira iniciava recuperação após tempestade que ceifou vidas há 32 anos

“Chuva de morte e destruição”. Assim descrevia o DIÁRIO o cenário vivido a 29 de Outubro de 1993 e noticiado no dia seguinte. O primeiro balanço, nessa altura, dava conta de cinco mortos, dois desaparecidos e dezenas de desalojados.

A baixa do Funchal ficou praticamente intransitável devido à acumulação de lamas e detritos. Um bebé com 15 dias de vida estava entre os mortos. Muitos comerciantes viram a força das águas roubar-lhes o que tinham nos seus estabelecimentos. No entanto, muitos outros optaram por abrir e até um comerciante de sapatos assumiu que tinha conseguido vender “uma dúzia de botas de água”, logo pela manhã.

No Caniçal, afundaram seis pesqueiros e outros quatro embateram contra os rochedos. O mar alteroso também fez estragos nas zonas costeiras de Machico e de Santa Cruz.