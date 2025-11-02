Número de mortos na Jamaica devido ao furacão Melissa sobe para 28

Pelo menos 28 pessoas morreram na Jamaica devido à passagem do furacão Melissa, que atingiu a ilha como uma tempestade de categoria 5 e causou danos devastadores, informou hoje o governo do país.

O gabinete do primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, em comunicado, adiantou que estão ainda a ser verificados "outros relatos de possíveis mortes" devido ao furacão, o que pode elevar o número de vítimas mortais.

O número de mortes divulgado anteriormente pelas autoridades, de 19, tem vindo a ser atualizado à medida que chegam ao local equipas de emergência.

O Gabinete de Preparação para Desastres e Gestão de Emergências, a Polícia, a Força de Defesa da Jamaica e o Ministério da Saúde estão a coordenar o processo de recuperação e verificação dos corpos, adiantou.

A parte oeste da ilha, onde o furacão atingiu a costa, foi a área mais afetada, especificamente os distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland e Saint James.

O furacão Melissa de categoria 5 atingiu na terça-feira a costa da Jamaica, tendo sido reportados danos catastróficos em habitações e infraestruturas críticas como hospitais.