Sporting reencontra Alverca na abertura da 10.ª jornada da I Liga
O Sporting, que ostenta o título de bicampeão nacional, reencontra hoje o Alverca, no jogo que abre a 10.ª jornada da I Liga de futebol, três dias depois de os 'leões' terem goleado a equipa ribatejana na Taça da Liga (5-1).
O treinador Rui Borges deve voltar ao figurino habitual, apesar da boa resposta dada pelos jogadores utilizados nos quartos de final da Taça da Liga, em especial o extremo Salvador Blopa, de 18 anos, que se estreou com dois golos.
Na I Liga, a equipa de Rui Borges procura hoje somar nova vitória e alcançar em pontos o líder FC Porto, que apenas entra em campo no domingo, com uma receção ao sempre difícil Sporting de Braga (20:30).
Os 'dragões' seguem na frente do campeonato, com 25 pontos, seguidos por Sporting, com 22, e Benfica, com 21, numa ronda em que as 'águias' também têm duro teste, com a visita no sábado ao Vitória de Guimarães (20:30).
Programa da 10.ª jornada:
Sexta-feira, 31 out:
Sporting - Alverca, 20h15.
Sábado, 01 nov:
Nacional - Famalicão, 15h30.
Rio Ave - Estoril Praia, 18h00.
Casa Pia - Estrela da Amadora, 18h00.
Vitória de Guimarães - Benfica, 20h30.
Domingo, 02 nov:
AVS - Tondela, 15h30.
Arouca - Moreirense, 18h00.
FC Porto - Sporting de Braga, 20h30.
Segunda-feira, 03 nov:
Gil Vicente - Santa Clara, 20h45.