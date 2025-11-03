Itália convoca embaixador russo após comentários sobre desabamento em Roma

O embaixador russo em Itália, Alexey Paramonov, foi convocado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano para uma reprimenda formal, após declarações da porta-voz da diplomacia russa sobre o desabamento da Torre dei Conti, em Roma.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse que "enquanto o Governo italiano continuar a desperdiçar o dinheiro dos contribuintes, a Itália, desde a sua economia até às suas torres, entrará em colapso total", numa publicação nas redes sociais que provocou indignação política em Roma, por ligar o acidente ao apoio à resistência ucraniana perante a invasão russa iniciada em 2022.

A Torre dei Conti, construída no século XIII e localizada perto do Coliseu, sofreu hoje o colapso parcial de uma das suas estruturas superiores, um acidente que deixou um operário soterrado e feriu três.

A torre, que estava a ser alvo de obras de renovação, situa-se numa zona muito turística da capital italiana, perto dos fóruns imperiais e do Coliseu.