Fiscalização detecta 35 infracções na ‘noite’ é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Os fiscais da CMF, acompanhados pela PSP, varreram a Zona Velha, Centro Histórico, Rua das Fontes e Avenida Sá Carneiro. Nos últimos dois fins-de-semana foram descobertos incumprimentos nos horários, nas esplanadas e até falta de licenças. Oito casos de violação de norma no Mercado dos Lavradores.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para ‘Doce ‘Festa’. Algumas das empresas que produzem as tradicionais delícias de Natal reforçam a produção para dar resposta à procura crescente, apesar do aumento dos preços. “Apostamos em preservar os métodos de produção tradicionais”, explica Bruno Vieira, da Fábrica de Santo António. Outros apresentam novidades, como a Uau Cacau e a Confeitaria.

Avança obra de beneficiação e remodelação das Urgências é outra das notícias que merece destaque de capa nesta edição.

Nota também para 6,1 milhões pagos a mais de 12 mil agricultores.

E, por fim, Marítimo consolida liderança da II Liga. Miguel Moita estreia-se a vencer aos comandos dos verde-rubros frente ao Portimonense.

