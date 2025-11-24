Motociclista ferido em despiste ontem à noite
Um motociclista ficou ferido com alguma gravidade ontem à noite após despiste do veículo que conduzia na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.
O acidente deu-se pelas 23h30, tendo o homem sido assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses com uma ambulância e três elementos.
O acidentado apresentava escoriações e suspeita de fractura numa perna. Foi transportado ao Hospital.
