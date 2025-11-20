Mulher detida no Aeroporto de Lisboa com mais de 6 quilos de cocaína na bagagem

Uma mulher foi detida na terça-feira pela PSP no Aeroporto de Lisboa na posse de 6,175 quilos de cocaína, distribuídas por quatro embalagens dissimuladas na roupa de mala, num voo proveniente do Brasil, informou hoje aquela força policial.

Segundo a mesma fonte, a suspeita, de 21 anos e que ficou em prisão preventiva por decisão judicial, foi detetada na passada terça-feira durante uma ação de controlo fronteiriço, sob a responsabilidade da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

A mulher, de nacionalidade portuguesa, estava em trânsito para um outro país da União Europeia (não identificado) apresentou um "comportamento suspeito" durante a verificação documental, tendo os agentes percebido que a passageira tinha permanecido apenas dois dias no Brasil, circunstância que motivou o aprofundamento das diligências.

A PSP adianta que perante as questões colocadas, a passageira deu explicações incoerentes relativamente ao motivo da viagem, ao itinerário de regresso e ao paradeiro de uma alegada acompanhante, demonstrando evidente desconforto e nervosismo, tendo sido encaminhada para a Esquadra de Controlo Fronteiriço do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Durante a revista à bagagem foram encontradas na sua posse, dissimuladas entre peças de roupa, quatro embalagens com 6.175,62 gramas, que dariam para quase 38 mil doses individuais.