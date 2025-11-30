Número de mortos em despiste de automóvel em Lisboa sobe para seis

O número de vítimas do despiste de um veículo ligeiro esta madrugada na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, que se incendiou após o embate, subiu para seis, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Inicialmente, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que tinham morrido cinco pessoas no acidente ocorrido esta madrugada.

"A primeira informação que tivemos era que se encontravam cinco vítimas carbonizadas no interior da viatura", precisou a fonte.

O alerta para o acidente mortal foi dado cerca das 03:40 da madrugada de hoje.

De acordo com a fonte da PSP uma viatura ligeira "despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se, no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas".

De momento, as autoridades ainda "não têm indicação do sexo ou idades das vítimas" do acidente ocorrido "relativamente perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa", precisou a fonte.

A RTP avançou, pelas 11:00, que as vítimas eram seis jovens com idades entre os 18 e os 20 anos. O condutor tinha 19 e no carro seguiam outros dois homens e três mulheres.

No local do acidente encontram-se os Sapadores Bombeiros de Lisboa e elementos do Instituto de Medicina Legal para tentar identificar as vítimas cujos pertences foram destruídos pelo incêndio.